На Московском шоссе построят жилой комплекс с детсадом и школой

Застройщик должен построить и безвозмездно передать городу детский сад на 280 мест и школу на 550 мест до декабря 2026 года.

На очередном заседании Градостроительной комиссии Петербурга под председательством вице-губернатора Николая Линченко было рассмотрено восемь обращений городских застройщиков. Поддержано 7 проектов, 1 проект отправили на доработку. Согласно одному из проектов, на Московском шоссе построят ЖК площадью 123 626 м2, детский сад и школу. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

ООО "Юнитис" планирует построить многоэтажный жилой дом северо-западнее пересечения с Колпинским шоссе. Также застройщик должен построить и безвозмездно передать городу детский сад на 280 мест и школу на 550 мест до декабря 2026 года.

До конца 2027 года необходимо передать помещения 600 м2 для размещения двух кабинетов врача общей практики. Кроме того, инвестор передаст городу участок площадью 6 000 м2 под строительство поликлиники. Помимо этого, инвестор продаст городу встроенные помещения 85 кв.м для размещения участкового и помещения 300 кв.м и 150 кв.м для нужд администрации Пушкинского района.

ООО "Юнитис" до конца 2026 года обязано спроектировать, построить и безвозмездно передать в собственность Петербурга внутриквартальный проезд, автомобильную дорогу общего пользования вдоль Московского шоссе общей площадью около 23 800 м2.

Фото: Piter.tv