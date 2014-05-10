Градкомиссия согласовала семь проектов в Петербурге

Один проект был отправлен на доработку.

На заседании Градостроительной комиссии под руководством вице-губернатора Николая Линченко было рассмотрено 8 обращений, из них 7 получили поддержку, один был отправлен на доработку. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На Московском шоссе застройщик ООО "Юнитис" построит многоэтажный жилой комплекс площадью 123,6 тысячи "квадратов", детский сад на 280 мест и школу на 550 человек. Строительные работы планируется завершить до декабря 2026 года. Также застройщик должен передать Смольному участок 0,6 га под строительство поликлиники на 160 посещений в смену, а также помещений для участкового и нужд администрации.

Ещё один ЖК появится в Невском районе на Большом Смоленском проспекте. Там появится жилой комплекс с площадью квартир на 2 257,5 кв.м. Там же должен появиться кабинет врача площадью не менее 360 "квадратов".

В Зеленогорске построят многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, подземным гаражом и отдельно стоящим гаражом с площадью квартир на 29 435,72 кв.м. Также застройщик должен построить детский сад на 90 мест, совмещенный с начальной школой на 100 мест и передать его в пользование городу.

В Красносельском районе на улице Тамбасова появится ЖК с площадью квартир на 113 720 кв.м, во Фрунзенском районе на улице Фучика появится жилой дом площадью 47 950 кв.м.

ООО "Специализированный застройщик "Терминал-Ресурс" построит четырехэтажный ЖК с площадью квартир на 12 100,6 кв.м в поселке Шушары.

ООО "Специализированный застройщик "Дом на Черной речке" построит дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом с площадью квартир на 11757,46 кв.м.

Фото: Piter.tv