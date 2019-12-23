Детский омбудсмен рассказала Путину о необходимости реформы органов опеки

О наличии проблем в органах опеки говорят результаты прокурорских и следственных проверок.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала президенту России Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки. Заявление она сделала во время совещания в режиме видеоконференции.

Кузнецова рассказала, что в России количество жалоб на органы опеки в регионах увеличилось на 23% - это, по её мнению, говорит о необходимости менять систему. Например, она предлагает оказывать помощь неблагополучным семьям не по месту регистрации, а по месту проживания.

О наличии проблем в органах опеки, рассказала Кузнецова, говорят результаты прокурорских и следственных проверок.

Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера. Анна Кузнецова, детский омбудсмен РФ

Ранее детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов.

Видео: kremlin.ru