Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

Анна Кузнецова заявила о росте преступлений против половой неприкосновенности по отношению к несовершеннолетним.

Детский омбудсмен предложила создать российский реестр педофилов. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что правительству следует бессрочно следить за гражданами, которые попали в данный список. Об этом чиновница заявила в ежегодном докладе. Аналогичную инициативу специалист предлагала в 2017 году.

Кузнецова подчеркнула, что лицам, которые ранее совершили сексуальные преступления против несовершеннолетних, не должны иметь доступа к Интернету. Омбудсмен также предлагает ограничить их право на вступление в любой контакт с детьми.

Уполномоченная по правам ребенка напомнила, что в России количество насильственных действий интимного характера по отношению к детям за последние два года увеличилось на 13,9 процента. Этот показатель составляет 5,7 тысячи преступных случаев. Количество развратных действий в адрес несовершеннолетних возросло на 35,9 процента (до 2 тысяч эпизодов).

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