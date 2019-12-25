Детский омбудсмен раскритиковала участие петербургских юнармейцев в параде Победы

Митянина попросила выяснить предметно, провела ли организация все необходимые мероприятия для безопасного участия несовершеннолетних в параде.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что детский омбудсмен раскритиковала участие юнармейцев в параде Победы. Анна Митянина уже обратилась к градоначальнику Петербурга Александру Беглову.

У меня нет уверенности, что все они прошли необходимое тестирование на коронавирусную инфекцию. Я не уверена, что каждый из родителей юнармейцев подтвердил свое согласие Анна Митянина, детский омбудсмен Петербурга

Митянина намерена выяснить, соблюдали ли все во время репетиции парада Победы мероприятия для безопасного участия несовершеннолетних.

Напомним, что в четверг, 18 июня организаторы парада в Петербурге объяснили отмену участия юнармейцев. По словам Любченко, таким образом Смольный намерен оградить юных участников от возможной угрозы. Вероятно, речь идёт о риске заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к голосованию по поправкам откроют 1899 постоянных УИК.

Фото:Piter.TV