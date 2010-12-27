Подросток из Зеленогорска утверждает, что использовал взрывчатые реактивы для съемок кино

Полиция продолжает расследование в отношении подростка, дома у которого нашли арсенал оружия.

Правоохранительные органы временно отпустили молодого человека, в квартире которого пару дней назад обнаружили арсенал с боевыми патронами и оружием. Напомним, что подробнее об инциденте Piter.tv писал в этом материале. Оперативники изъяли из дома в Зеленогорске самодельные запалы, 35 боеприпасов и взрывчатые вещества. На допросе юноша заявил, что собирался снимать фильм по компьютерной игре. Для этого ему и были нужны опасные предметы, в частности - химические реактивы. О намерениях предполагаемого злоумышленника рассказала уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. По ее сведениям, о создании бомб мальчик не заумывался.

Оперативники выяснили, что 17-летний подозреваемый не посещал школу. Он занимался в семейном Центре образования с августа 2017 года. До этого он плохо усваивал учебную программу и переводился из разных учреждений из-за неуспеваемости. По мнению педагогов, его не интересуют оценки и получение аттестата. Однако, близкие из окружения люди рассказали, что огромное любопытство у несовершеннолетнего подростка вызывает история и военные достижения. Его местоположение (парень живет в Курортном районе Петербурга) позволило изучать военные памятники и фортификационные объекты в Ленобласти ии на территории СПб.

Родители не знали о том, что ребенок принес в дом боевые патроны, оружие и порох. Показания мальчика разнятся: сначала он сообщал, что собирался снять любительское кино про войну, а посл, что воссоздавал сцену из компьютерной игры. Боеприпасы ему якобы были переданы на временное хранение.

