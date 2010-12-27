В Курортном районе полиция обнаружила домашнюю мастерскую по изготовлению бомб

В Петербурге полиция вышла на подпольную мастерскую с взрывчатыми веществами.

В Курортном районе Петербурга оперативники накрыли квартиру, в которой оказалась домашняя мастерская по изготовлению взрывчатых веществ. Также из помещения изъяли охотничье ружье, тридцать патронов, самодельные зажигательные запалы. Владельцем жилплощади оказался недавно справивший 18-летие петербуржец. Полиция установила, что молодой человек оказался "коллекционером".

На след злоумышленника полиция вышла два дня назад. Задержание происходило в рамках проверки информации о нелегальном обороте оружия в Северной столице. Около 16 часов 26 марта было принято решение о том, что следует изучить квартиру изнутри. Кроме оружия, у юноши обнаружили химические реактивы, которые используются для изготовления СВУ, в частности, бездымный порох и пикриновую кислоту.



Эксперты подтвердили, что все найденные вещества готовы к применению. По результатам обыска, в отношении подозреваемого в преступных действиях возбудили уголовное дело. Молодого человека отпустили под обязательство о явке.

