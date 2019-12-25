Детские сады в Петербурге продолжат работу во время карантина

В группы будут принимать не более 12 малышей.

Губернатор Петербурга подписал постановление, позволяющее дошкольным учреждениям продолжить работу в дни карантина.

Таким образом, детские сады будут принимать детей даже в период с 30 марта по 3 апреля. Но в группы будут набирать не более 12 детей.

Такая мера принята для семей, в которых родители трудятся в непрерывно действующих предприятиях: больницах, аптеках, продовольственных магазинах.

Работа детских садов позволит не оставлять детей дома одних.

Ранее мы сообщили, что школы в Ленинградской области закрываются со следующей недели .

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