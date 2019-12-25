По словам специалистов, дело в том, что посещение детского сада, в отличие от школы, не обязательная процедура.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что детские сады Петербурга продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщают "Невские новости".

Напомним, что в Северной столице рассматривают перевод всех школ Петербурга на дистанционный режим обучения из-за ситуации с коронавирусом. В то же время специалисты заявили, что детские сады города будут работать в штатном режиме. дело в том, что в отличие от школ посещение детского сада не обязательная процедура.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы Алексей Ртищев заявил, что распространения коронавируса по России нет. Все зарегистрированные случаи являются в основном "завозными" из Европейских стран.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский фотограф призвала не забывать о любви из-за коронавируса.

Фото:pixabay