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Детские сады в Гатчине эвакуируют из-за нарушения режима безопасности
Сегодня, 12:33
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Детские сады в Гатчине эвакуируют из-за нарушения режима безопасности

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В дошкольные учреждения Гатчины поступили звонки о заложенной взрывчатке.

Из четырех дошкольных учреждений города Гатчина Ленинградской области эвакуировали весь персонал и находящихся в них детей. Причиной для экстренного вывода людей из детских садов стали сообщения о заложенной внутри взрывчатке, предположительно, бомбе. Информацию об этом, с формулировкой "нарушение режима безопасности", разослала администрация Гатчинского района. 

В данный момент известно, что оперативные мероприятия проводятся в нескольких детских садах, но никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено. Местные СМИ сообщили, что одним из учреждений, откуда родителей попросили забрать детей, стал сад № 11 на проспекте 25 Октября. 

Официальных комментариев о том, откуда и как поступила тревожная информация, правоохранительные органы не давали. 

Ранее после получения анонимных сообщений о минировании эвакуировали суды Петербурга, школы, детсады и магазины

Фото: Детский сад №11 на Google Картах

Теги: анонимный звонок о бомбе, взрывчатка, гатчина, детские сады, режим безопасности, эвакуация детей и персонала
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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