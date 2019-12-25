Детские сады в Гатчине эвакуируют из-за нарушения режима безопасности

В дошкольные учреждения Гатчины поступили звонки о заложенной взрывчатке.

Из четырех дошкольных учреждений города Гатчина Ленинградской области эвакуировали весь персонал и находящихся в них детей. Причиной для экстренного вывода людей из детских садов стали сообщения о заложенной внутри взрывчатке, предположительно, бомбе. Информацию об этом, с формулировкой "нарушение режима безопасности", разослала администрация Гатчинского района.

В данный момент известно, что оперативные мероприятия проводятся в нескольких детских садах, но никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено. Местные СМИ сообщили, что одним из учреждений, откуда родителей попросили забрать детей, стал сад № 11 на проспекте 25 Октября.

Официальных комментариев о том, откуда и как поступила тревожная информация, правоохранительные органы не давали.

Ранее после получения анонимных сообщений о минировании эвакуировали суды Петербурга, школы, детсады и магазины.

Фото: Детский сад №11 на Google Картах