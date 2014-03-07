Суды Петербурга снова эвакуируют

Днем в среду, 4 марта, петербургские суды вновь эвакуируют. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Василеостровский районный суд эвакуировали после поступившей полицию анонимки. Что именно требуют лжеминеры, неизвестно. Полицейские с собаками проверили Выборгский районный суд и ничего не нашли.
Проверяются Красногвардейский, Колпинский, Московский, Приморский, Куйбышевский, Петродворцовый суды
уточнили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что петербургских школьников эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.
Фото: Piter.TV
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