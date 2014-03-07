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Суды Петербурга снова эвакуируют
Сегодня, 15:24
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smirenny

Суды Петербурга снова эвакуируют

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Василеостровский районный суд эвакуировали, а в Выборгский приехали кинологи.

Днем в среду, 4 марта, петербургские суды вновь эвакуируют. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. 

Василеостровский районный суд эвакуировали после поступившей полицию анонимки. Что именно требуют лжеминеры, неизвестно. Полицейские с собаками проверили Выборгский районный суд и ничего не нашли. 

Проверяются Красногвардейский, Колпинский, Московский, Приморский, Куйбышевский, Петродворцовый суды

уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что петербургских школьников эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.

Фото: Piter.TV

Теги: ложное минирование, эвакуация, эвакуация из судов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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