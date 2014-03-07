Суды Петербурга снова эвакуируют

Василеостровский районный суд эвакуировали, а в Выборгский приехали кинологи.

Днем в среду, 4 марта, петербургские суды вновь эвакуируют. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Василеостровский районный суд эвакуировали после поступившей полицию анонимки. Что именно требуют лжеминеры, неизвестно. Полицейские с собаками проверили Выборгский районный суд и ничего не нашли.

Проверяются Красногвардейский, Колпинский, Московский, Приморский, Куйбышевский, Петродворцовый суды уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что петербургских школьников эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании.

Фото: Piter.TV