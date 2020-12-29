Петербургских школьников эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании

Сообщение о минировании получили сразу шесть школ.

Днем в среду, 24 февраля, учеников и учителей шести школ эвакуировали из-за анонимных сообщений о "заминированиях", сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

В пресс-службе отметили, что детей вывели из зданий по отработанному алгоритму. Старшеклассники ушли домой, а младшеклассников разместили в соседних учебных заведениях и сообщили родителям, чтобы детей забрали при возможности.

Кроме школ Калининского района, "заминировали" школы в Выборгском и Невском районах. Сотрудники полиции осмотрели учебные заведения и не нашли взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы писали, что суд в Петербурге запретил аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах.

Фото: Piter.TV