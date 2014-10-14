Суд в Петербурге запретил аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах

В четверг, 25 февраля, Московский районный суд Петербурга запретил распространять еще одно японские аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
С иском в суд обратился прокурор. Оказалось, что отметка о возрастном цензе 18+ есть только на одном из приведенных сайтов, еще один сайт оказался заблокированным.
Ранее петербургские суды заблокировали популярное аниме "Тетрадь смерти", а также "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Эльфийская песнь" и другие.
Ранее мы писали, что суды Петербурга продолжают запрещать сайты с аниме.
Фото: Piter.TV
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