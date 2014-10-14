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Суд в Петербурге запретил аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах
Сегодня, 19:50
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smirenny

Суд в Петербурге запретил аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах

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Отметка о возрастном ограничении поставлена только на одном сайте, один из сайтов был уже заблокирован.

В четверг, 25 февраля, Московский районный суд Петербурга запретил распространять еще одно японские аниме "Межвидовые рецензенты" на трех сайтах, сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

С иском в суд обратился прокурор. Оказалось, что отметка о возрастном цензе 18+ есть только на одном из приведенных сайтов, еще один сайт оказался заблокированным. 

Ранее петербургские суды заблокировали популярное аниме "Тетрадь смерти", а также  "Князь тьмы и герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Эльфийская песнь" и другие.

Ранее мы писали, что суды Петербурга продолжают запрещать сайты с аниме.

Фото: Piter.TV

Теги: запрет аниме, московский районный суд, суд, суд в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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