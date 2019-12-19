Суды продолжают запрещать сайты с аниме

Доступ был ограничен еще до рассмотрения дела по существу.

Василеостровский районный суд Петербурга "запретил" еще 4 ссылки с аниме в Интернете. Информацию, распространяемую на ресурсе, признали запрещенной. Об этом 17-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет о сериалах "Князь Тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах". Отметим, что до этого на аниме были наложены меры предварительной защиты, и доступ к информации ограничили еще до суда.

Судебные разбирательства начались после того, как в иск подала прокуратура Петербурга. Истец считает, что японские мультфильмы плохо влияют на психику детей: формируют суицидальные наклонности, провоцируют агрессию. Все началось с "Тетради смерти".

Фото: Piter.TV