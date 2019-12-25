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Суды Петербурга постановили ограничить доступ к сайтам с аниме
Сегодня, 12:10
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nadezhda_sib

Суды Петербурга постановили ограничить доступ к сайтам с аниме

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Речь идет о конкретных сайтах и конкретных японских мультфильмах.

Районные суды Петербурга запретили рядом ссылок с аниме, признав информацию запрещенной для распространения на территории России. Об этом 31-го января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судами были вынесены определения о применении мер предварительной защиты по искам, которые подали прокуроры. 

Доступ к информации будет ограничен до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу. В список попали аниме "Князь Тьмы и Герой", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах" и другие. 

Ранее Колпинский районный суд запретил сайт с аниме "Тетрадь смерти". Истец считает, что мультфильм пропагандирует насилие и может вызывать суицидальные мысли.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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