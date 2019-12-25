Петербургские детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп

В одной группе будет не больше 12 детей.

Детские садики Петербурга продолжат работу в режиме дежурных групп до 26 июля, об этом сообщили в комитете по образованию. Соответствующие изменения в постановление внес губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что в группе по-прежнему будет не больше 12 малышей, частным садикам рекомендовали также создать подобные группы. Заявление в дежурные сады могут подать все петербуржцы, но в первую очередь помогут гражданам, работающих в организациях, на которые не распространяются имеющиеся ограничения и запреты.

В то же время учреждения дополнительного и профессионального образования до 26 июля будут вести деятельность дистанционно, после 26 июля решение о режиме работы примут, исходя из эпидемобстановки в Петербурге.

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Фото: Piter.TV