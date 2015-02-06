Детские сады Петербурга перейдут на летний график

График составили на все три летних месяца.

Детские сады Петербурга переходят на летний режим работы. График был составлен с учетом фактической потребности и планами учреждений по подготовке к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию.

Под подготовкой учреждения поднимается ремонт, модернизация система безопасности, противопожарной защиты и так далее. В пресс-службе отметили, что будут соблюдаться все противоэпидемические меры.

Ознакомиться с графиком работы садов можно на официальных сайтах администраций районов и районных отделах образования.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в мае в Петербурге инвесторы построили четыре детских сада.

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