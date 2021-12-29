В Петербурге детские поликлиники готовят к вакцинации подростков от коронавируса

В ближайшие недели в Петербург поступит "Спутник М" для вакцинации детей.

Вакцинация подростков от коронавируса в Петербурге будет добровольной. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

На данный момент для вакцинации уже готовят детские поликлиники. В ближайшие недели в Петербург поступит "Спутник М" для вакцинации детей. По словам Эргашева, дети, как и взрослые, смогут отдыхать два дня после введения вакцины.

Как отметил Олег Эргашев, дети оказались сильнее подвержены "омикрону". Недавно в Петребурге госпитализировали четырёхмесячного ребёнка с поражением 25% лёгочной ткани.

Также на сегодняшний день в Северной столице находятся на учёте около 80 беременных женщин с коронавирусом.

Ранее стало известно, что вакцинация против COVID-19 снижает вероятность летального исхода в 66 раз. На данный момент в городе вакцинировались более 3 млн человек, однако иммунитет к COVID-19 сохранился у меньшего количества жителей, так как прошло более полугода.

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