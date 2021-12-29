Вакцинация против COVID-19 снижает вероятность летального исхода в 66 раз

Вице-губернатор отметил, что с COVID-19 можно бороться только вакцинацией и ограничительными мерами.

Привитые против коронавируса петербуржцы умирают от COVID-19 в 66 раз реже непривитых. Такие данные сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, сославшись на исследование комитета по здравоохранению Петербурга.

Кроме того, как показало исследование, привитые в 22 раза реже тяжело переносят заболевание.

На данный момент в городе вакцинировались более 3 млн человек, однако иммунитет к COVID-19 сохранился у меньшего количества жителей, так как прошло более полугода. Олег Эргашев вместе с главой межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгением Шляхто напомнил, что ревакцинацию стоит проходить через 6 месяцев. Шляхто отметил, что, если вы вакцинировались бустерной вакциной (в России это "Спутник Лайт"), то, возможно, потребуется и раньше. В других странах обсуждают, чтобы сократить интервал между первой вакцинацией и ревакцинацией до 5 месяцев, если речь идет о бустерной вакцине. Однако в России такие рекомендации пока не приняты.

Ранее Эргашев назвал особенности штамма коронавируса "омикрон".

Фото: Piter.TV