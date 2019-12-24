Детские лагеря Петербурга могут открыться в середине июня

Главное условие –наладившаяся эпидемситуация.

Детские лагеря в Петербурге могут открыться в середине июня-июле. В пятницу, 22 мая, губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на уровне страны посоветовали начинать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля, учитывая состояние эпидемобстановки в конкретном регионе. До 30 июня на территории Петербурга запрещается деятельность детских лагерей и приостанавливается предоставление мер дополнительной соцподдержки в сфере организации детского и молодежного отдыха.

Конкретные решения о сроках и формах работы лагерей в Петербурге примут с учетом эпидемситуации. Если она улучшится раньше обычного, то открытие лагерей может состояться уже в середине июня.

Тем временем, в Петербурге открыли приём заявок на выплаты семьям с детьми.

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