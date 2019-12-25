Детские кружки уйдут на удаленку вслед за школами

Школьники будут отдыхать две недели.

Бюджетные учреждения дополнительного образования в ближайшее время перейдут на удаленный режим работы вслед за школами. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в администрации Санкт-Петербурга.

Источник отметил, что если в школах детей можно разделить по классам и контролировать там заболевания, то после дети идут на дополнительные занятия, где смешиваются с учениками из других школ.

Это сводит на нет все усилия по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые на уровне общеобразовательных школ. источник в администрации Петербурга

Ранее в школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом.

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