Петербургский детский садик оштрафовали за незаконное получение субсидии

На момент получения субсидии садик имел задолженность по уплате налогов.

Прокуратура Выборгского района выяснила, что один из городских детских садов незаконно получил субсидию на реализацию общеобразовательных программ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о 6,8 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что на момент получении субсидии садик имел задолженность по уплате налогов, и сумма в 1,2 млн рублей долга противоречила требованиям порядка предоставления субсидии. В адрес гендиректора сада внесли представление, требование удовлетворено. Руководство дошкольного учреждения привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 137 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV