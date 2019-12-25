Дети являются разносчиками коронавируса только в 10% случаев

Именно взрослые заражают детей, а не наоборот.

Предположение о том, что дети являются активными разносчиками коронавируса, не подтвердилось. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян, пишут РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот. Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2. Его представленность с возрастом увеличивается, то есть у детей она минимальна.

"Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 – дети", - заявил Арег Тотолян, добавив, что доля заболевших среди детей существенно ниже, чем среди других возрастных групп.

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