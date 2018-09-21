Дети-сироты вышли на улицы Петербурга и рассказали о своих переживаниях

"Согласно статистике, только 1 % детей-сирот поступают в университет. Мечтаю оказаться в их числе".

Перед Международным днем защиты детей сироты вышли на улицы Санкт-Петербурга, чтобы рассказать, что их волнует. Об этом сообщает благотворительная организация "Возрождение".

В рамках акции дети держали таблички с короткими фразами, в которых раскрываются их проблемы, желания, мечты и мысли. "Согласно статистике, только 1 % детей-сирот поступают в университет. Мечтаю оказаться в их числе", "Когда узнают, что я из детского дома, то пытаются жалеть и относятся пренебрежительно, а я такая же, как и вы!"

Таким образом они хотели показать проблемы подросткового сиротства и социализации во взрослую жизнь.

За 2018 год в Петербурге 10 тысяч сирот обрели дом и семью.

Фото: ВК/ БОО Возрождение — помогаем подросткам-сиротам