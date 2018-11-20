За год в Петербурге 10 тысяч сирот обрели дом и семью

Всего в городе на Неве 36 организаций, где живут дети-сироты.

В Петербурге накануне прошло заседание координационного совета, на котором обсуждались вопросы попечительства в разных сферах: образования, здравоохранения и социальной защиты. Об этом сообщают городские СМИ.

На сегодняшний день в Петербурге работают 36 учреждений, где живут дети, оставшиеся без родителей. За год из таких учреждений в семьи взяли десть тысяч детей.

В данном вопросе есть некоторые проблемы. Например, многие сироты имеют инвалидность. Эти и остальные сложности решаются с помощью выплат пособий и иной помощью.

Фото: Piter.TV