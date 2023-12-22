Детеныш кенгуру начала выходить из сумки в Московском зоопарке

Светлана Акула показала на видеозаписи Гречу.

Детеныш кенгуру Греча из московского зоопарка с началом весеннего потепления начала выходить из сумки мамы, а также проводить больше времени на свежем воздухе. Соответствующей информацией с подписчиками поделилась через собственный Telegram-канал генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она напомнила, что пополнение у животных произошло в конце прошлого года, когда наконец-то у кингуру родилась девочка.

Пока большую часть времени проводит в сумке, но с наступлением теплых дней все больше времени проводит на улице, но, конечно, возле мамы. Светлана Акулова, гендиректор зоопарка в Москве

Эксперт пояснила, что малышка Греча очень стеснительная, поэтому пока что неохотно идет на контакт с киперами.

Подросшего манула Шу показали в Ленинградском зоопарке.

Фото и видео: Telegram / Светлана Акулова