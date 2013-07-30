Детей-сирот в Петербурге стало меньше

Названы основные причины прекращения опеки или попечительства.

К 1 июля 2024 года в Петербурге проживают 1213 детей, которые остались без попечения родителей и находятся под надзором в организациях для сирот. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в городе Анны Митяниной.

Число детей-сирот в Северной столице уменьшилось: в апреле текущего года их насчитывалось 1230 человек. С того же периода по сегодняшний день устроены в семьи 114 несовершеннолетних, помещены под надзор в организации 73 человека. Усыновили 19 детей.

Кроме того, названы основные причины прекращения опеки или попечительства. Среди них – ухудшение состояния здоровья и заболевание ребенка (30%), отсутствие взаимопонимания несовершеннолетнего с членами его семьи, в том числе связанное с неудовлетворительным поведением (70%).

В региональном государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 1062 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Из них в возрасте до 1 года – 18, от 1 года до 3 лет – 30, от 3 до 7 лет – 70, от 7 до 10 лет – 108, от 10 до 14 лет – 270 и старше 14 лет – 556. Имеют инвалидность 323 ребенка.

Всесторонний анализ результатов мониторинга будет проведен экспертами Рабочей группы по осуществлению мониторинга и анализа случаев неправомерного отобрания несовершеннолетних из семьи при уполномоченном по правам ребенка на очередном заседании. Пресс-служба Анны Митяниной, уполномоченного по правам ребенка в Петербурге

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)