Десятки человек пострадали в ходе задержания наркобарона Овидио Лопеса в Мексике

Улицы Кульякана превратились в зону боевых действий.

В Мексике во время задержания наркобарона Овидио Гусмана Лопеса пострадали и погибли десятки человек. Подбиты два вертолёта и самолёт. Об этом сообщили в telegram-канале Zvezdanews.

Во время задержания сына наркобарона улицы Кульякана превратились в зону боевых действий. За сутки вооружённые бандиты на бронированных грузовиках блокировали аэропорты, перекрыли по меньшей мере 18 улиц, а также сожгли и угнали около 250 автомобилей. Пострадали минимум 30 человек. Погибли пять военных и один боец нацгвардии.

Овидио Гусман Лопес является сыном бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Представители властей Мексики в четверг вечером заявили, что Овидио Лопеса поместили в тюрьму максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико.

Ранее Piter.TV писал, что власти Мексики передадут армии и флоту контроль над аэропортами юга страны.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт | Новости