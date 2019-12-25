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Десятилетняя девочка из Бокситогорска получала интимные фото от подмосковного мигранта
Сегодня, 9:58
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Десятилетняя девочка из Бокситогорска получала интимные фото от подмосковного мигранта

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Безработный житель Узбекистана стал фигурантом уголовного дела.

В среду, 29 июня, правоохранители задержали 36-летнего безработного гражданина Узбекистана  в городе Раменское Подмосковья. В течение месяца он оправлял свои интимные снимки в соцсети и мессенджере 10-летней девочке, которая живет в Бокситогорске. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявление от родителей ребенка было получено еще в конце апреля - непристойные фото приходили с 3 по 22 число.

После проведённой оперативниками проверки, злоумышленник был найден. В его отношении  возбуждено уголовное дело, связанное с насильственными действиями сексуального характера.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина в очках напал на семилетнюю девочку в парадной на Новаторов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: бокситогорск, криминал, ленинградская область, педофилия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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