Отставниками, по данным источников, станут члены команды бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.

Десять генералов решили уволиться из Росгвардии. Об этом со ссылкой на собственные источники в ведомстве сообщает газета "Коммерсантъ".

В самой Росгвардии от комментариев по этому поводу отказались и отметили, что решения о назначениях и увольнениях принимает президент России.

Известно, что некоторые из десяти генералов уходят в связи с выслугой лет. Остальные в результате реорганизации внутри службы и генеральских ставок. Отставниками, по данным источников, станут члены команды бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова. Сейчас он занимает должность врио Дагестана.

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