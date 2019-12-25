Посетительница бара на Марата ударила знакомую пивным бокалом по голове

Накануне в Петербурге задержали женщину, которая во время ссоры ударила знакомую пивным бокалов по голове. Об этом сообщила пресс-служба УВО.
Инцидент произошел в баре на улице Марата. Ссора вспыхнула так же неожиданно, как и закончилась. У пострадавшей оказалась рассечена бровь.
Сотрудники бара нажали тревожную кнопку. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Росгвардии и задержали дебоширку. Пострадавшую отвезли в больницу.
Ранее мы писали, что в Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры.
Фото: pixabay.com
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