Посетительница бара на Марата ударила знакомую пивным бокалом по голове

Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Накануне в Петербурге задержали женщину, которая во время ссоры ударила знакомую пивным бокалов по голове. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел в баре на улице Марата. Ссора вспыхнула так же неожиданно, как и закончилась. У пострадавшей оказалась рассечена бровь.

Сотрудники бара нажали тревожную кнопку. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Росгвардии и задержали дебоширку. Пострадавшую отвезли в больницу.

Ранее мы писали, что в Кировске мужчина ударил родного брата ножом во время пьяной ссоры.

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