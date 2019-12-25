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Десять домов Московского района оставили без тепла из-за ремонтных работ
Сегодня, 20:56
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smirenny

Десять домов Московского района оставили без тепла из-за ремонтных работ

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Работы обещают завершить до двух часов дня 19 марта.

Вечером в четверг, 18 марта, жители десяти домов Московского района остались без тепла, рассказали в пресс-службе районной администрации.

Отопление отключили в домах на улице Орджоникидзе и проспекте Юрия Гагарина из-за ремонтных работ на падающем трубопроводе. Специалисты планируют завершить все работы до двух часов дня в пятницу, 19 марта. Все это время петербуржцам придется спасаться теплыми вещами и обогревателями.

Ранее мы писали, что ТЭК реконструирует полувековую тепломагистраль на Новороссийской улице на три года раньше срока.

Фото: pixabay

Теги: московский район, отключили отопление
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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