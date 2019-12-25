За полгода на ОЖД произошло десять ДТП

Десять ДТП произошло на переездах Октябрьской железной дороги в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
С января по июнь 2023 года на территории ОЖД зафиксировано десять ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадало два человека. Из низ четыре произошли в Ленинградской области, два в Санкт-Петербурге и по одному в Новгородской и Псковской областях.
Все инциденты произошли при попытке водителей пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.
Специалисты ОЖД напомнили о соблюдении правил безопасности на железной дороге. Не подвергайте опасности себя, а также работников и пассажиров железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что более 1,9 млн человек совершили поездки на двухэтажных поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК"
Фото: Piter.TV
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