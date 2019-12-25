За полгода на ОЖД произошло десять ДТП

В первом полугодии на ОЖД произошло целых десять ДТП. В основном все они случились в Ленинградской области.

Десять ДТП произошло на переездах Октябрьской железной дороги в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

С января по июнь 2023 года на территории ОЖД зафиксировано десять ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадало два человека. Из низ четыре произошли в Ленинградской области, два в Санкт-Петербурге и по одному в Новгородской и Псковской областях.

Все инциденты произошли при попытке водителей пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Специалисты ОЖД напомнили о соблюдении правил безопасности на железной дороге. Не подвергайте опасности себя, а также работников и пассажиров железнодорожного транспорта.

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Фото: Piter.TV