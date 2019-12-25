Дешевый овощ оказался богат полезными свойствами

Купить его можно в любом магазине.

Здоровье в большей степени зависит от питания. Поэтому так важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, которые восполнят потребность организма в витаминах и микроэлементах. Как сообщили эксперты изданию MSN, капуста, которая стоит копейки, обладает многими полезными свойствами для организма.

Во-первых, она улучшает иммунную систему. Все дело в большом количестве витамина С в овоще, необходимого организму для отражения внешних вирусов и бактерий. Также овощ улучшает пищеварение за счет содержания воды и клетчатки. На умственную функцию влияют витамин К и антиоксидант антоциан. Некоторые исследования даже говорят о том, что капуста помогает в борьбе со слабоумием и болезнью Альцгеймера.

Овощ может помочь и при головных болях. Для этого нужно измельчить несколько листьев продукта до состояния кашицы и нанести на лоб до высыхания. Маска из капусты может справиться со следами от прыщей.

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