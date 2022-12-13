Десантники успешно поразили укрепленные позиции ВСУ

Военные применили "Нону-С".

Российское министерство по обороне в социальных сетях продемонстрировало работу боевых артиллерийских подразделений при Военно-воздушных силах России (ВДВ) в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что расчеты беспилотных летательных аппаратов зафиксировали в регионе боевых действий хорошо замаскированные укрепления противника, находящиеся в лесном массиве. Затем дроны передали координаты нахождения цели десантникам-артиллеристам. На огневые рубежи вышли представители 120-ммиллиметровых самоходных орудий "Нона-С".При помощи прицельной стрельбы удалось накрыть живую силу, технику и опорные пункты Вооруженных сил Украины. Корректировку огня и объективный контроль поражения объектов велись с дронов.

Для уничтожения боевиков ВСУ были использованы самоходные орудия "Нона-С". 120-миллиметровые снаряды поразили цели, после чего экипажи переместились на новые позиции для выполнения новых задач. пресс-служба Минобороны России

ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений.

Фото и видео: Минобороны России