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ВКС за сутки поразили 97 украинских артиллерийских подразделений

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли огневое поражение 97 украинским артиллерийским боевым подразделениям. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном брифинге от 22 апреля. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что задачи выполнялись при поддержке армейской и оперативно-тактической авиации, артиллерии и ракетных войск.

В течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Средства российской противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили десять снарядов реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS американского производства и "Ураган", а также пять беспилотников противника, которые находились в воздушном пространстве в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

Киев за сутки потерял свыше 25 боевиков на Херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, артиллерия, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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