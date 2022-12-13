Игорь Конашенков рассказал об успехах на СВО.

На херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили свыше 25 украинских представителей ВСУ, две единицы автомобильной техники и гаубицу Д-20 противника. Соответствующей информацией с журналистами поделился на регулярном брифинге от 22 апреля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России