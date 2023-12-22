Держатели ЕКП сэкономили больше 5,5 млрд рублей за пять лет

По словам председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, при создании ЕКП было уделено особое внимание сервисам, которые наиболее востребованы среди жителей города.

С момента своего создания пять лет назад, Единая карта петербуржца (ЕКП) помогла своим держателям сэкономить более 5,5 млрд рублей на оплате проезда в общественном транспорте. Из этой суммы 770 млн рублей были сэкономлены в текущем году, пишет "Петербургский дневник".

По словам председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова, при создании ЕКП было уделено особое внимание сервисам, которые наиболее востребованы среди жителей города. Оплата проезда в общественном транспорте оказалась самой востребованной услугой. Пользователи могут выбирать между оплатой банковской картой или использованием "Подорожника" с проездным билетом.

Уже второй год действует услуга кешбэка в размере 10% при пополнении счета школьного питания ЕКП. За это время родители вернули себе 14 млн рублей. Кроме того, держатели карты получают дополнительные бонусы и скидки при покупке товаров, заказе услуг, посещении культурных и спортивных мероприятий. Более 600 партнеров проекта предоставляют бонусы по карте по пяти тысячам адресов. В честь пятилетия проекта, с 6 по 12 мая, держателям карты будут предоставлены дополнительные скидки.

За пять лет существования проекта, Единую карту петербуржца оформили 1,7 млн человек, что составляет примерно каждого третьего жителя города старше 14 лет. В ближайшее время планируется запуск отдельных цифровых сервисов для детей младшего возраста.

Ранее мы сообщили о том, что более 285 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца в Сбере в 2023 году.

Фото: edinaya-karta.spb.ru