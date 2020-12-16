Дерматологи просят чаще менять маски

Неправильное использование СИЗ может вызвать дерматит.

В среду, 16 декабря, заведующая отделением Городского кожно-венерологического диспансера Елена Мошкова рассказала "Петербургскому дневнику", как носить маски и перчатки, чтобы не повредить кожу.

Из-за неправильного ношения маски на лице может возникнуть дерматит. Специалист в очередной раз напомнила, что менять маску нужно один раз в два часа. Если изделие тканевое, то нужно его стирать и гладить.

Мы дышим в маске влажным воздухом, нарушается теплообмен, и кожа потеет. Для кожи это плохо, а для размножения микроорганизмов, наоборот, хорошо пояснила врач.

Чтобы не возникло аллергии на руках, лучше использовать хлопчатобумажные перчатки. Нужно аккуратно использовать перчатки, если на коже есть экзема, атопический дерматит – они могут обостриться.

Поэтому если у человека такие проблемы с кожей, то надо носить хлопчатобумажные перчатки, а вместо маски – респиратор или тканевую маску, которую проще выстирать предложила Елена Мошкова.

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Фото: Piter.TV