Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 69 человек

Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 69 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица продолжает оставаться на втором месте среди регионов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки. Первое у Москвы, где от коронавируса скончались еще 73 человека. На третьем – Московская область, где умерли еще 36 инфицированных.

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 596 новых летальных случаев. С начала пандемии жертвами КОВИД стали 48 564 россиян, выздоровели – 2 176 100.

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