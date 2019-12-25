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Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 69 человек
Сегодня, 11:26
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Alena_Zinovieva

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 69 человек

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Северная столица по-прежнему занимает второе место среди регионов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 69 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица продолжает оставаться на втором месте среди регионов РФ по числу смертей от КОВИД за сутки. Первое у Москвы, где от коронавируса скончались еще 73 человека. На третьем – Московская область, где умерли еще 36 инфицированных.

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 596 новых летальных случаев. С начала пандемии жертвами КОВИД стали 48 564 россиян, выздоровели – 2 176 100.

Ранее мы рассказывали, как оказывается плановая и экстренная помощь пациентам во время пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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