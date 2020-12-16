Хирургия во время пандемии коронавируса: плановая и экстренная помощь пациентам

В период пандемии коронавируса многие больницы Петербурга перепрофилировали под инфекционные стационары для приема КОВИД-пациентов. В Городской больнице №40 для этих целей выделили более 100 коек, к большинству из которых подвели кислород и подключили аппараты ИВЛ.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку (в городе ежедневно коронавирусом заражаются более 3,5 тысяч людей), объемы оказания хирургической помощи в 40-й больнице остаются высокими. В медучреждении продолжают оказывать населению экстренную хирургическую помощь и проводить плановые операции.

Мы оказываем как плановую, так и экстренную помощь пациентам с кардиохирургической, онкологической и другими патологиями, ну и экстренным пациентам с неотложной патологией органов брюшной полости и грудной клетки, а также травматологическую помощь, гинекологическую и т.д. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40

Хирургия

Важнейшей задачей хирургической службы медучреждения является предотвращение внутрибольничного инфицирования персонала и самих пациентов. Чтобы не допустить распространения инфекции в больнице 40 используется четкая маршрутизация и корпусная система, действует строгое разделение экстренных и плановых больных, соблюдаются меры предосторожности.

Если пациент попадает к нам в стационар с верифицированной коронавирусной инфекцией, он попадает либо в третий корпус, либо в пансионат "Заря". К сожалению, у этих пациентов тоже случаются заболевания, связанные с экстренной патологией органов, например, брюшной полости. То же самое происходит с пациентами, которые лежат в реанимационном отделении третьего терапевтического (так называемого ковидного) корпуса. Допустим, произошло осложнение их хронических заболеваний, или онкологического какого-то фонового заболевания. Дмитрий Гладышев, д.м.н., руководитель хирургической службы СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Недавно в 40-й больнице оперировали пациента, у которого произошло кровотечение на фоне прогрессирования рака поджелудочной железы. Его доставили в отделение экстренной хирургии в специальном коконе и сразу же направили в операционный блок. Хирурги провели экстренную операцию, чтобы остановить кровотечение. После пациента опять доставили в реанимацию ковидного корпуса.

Операция коронавирус

Операции коронавирусным больным проводят с соблюдением всех мер предосторожности. Хирурги работают в средствах индивидуальной защиты, операционную и все оборудование тщательно обрабатывают. По такому же принципу работают специалисты, оказывающие экстренную хирургическую помощь КОВИД-пациентам.

Неотложная хирургия, как всякая неотложная дисциплина, должна функционировать в любых сложных условиях: благоприятных, неблагоприятных. Люди же болеют обыкновенными болезнями тяжелыми, острыми, травмы. Это кровотечения, острые хирургические и острые гнойные хирургические заболевания, которые требуют немедленного оперативного вмешательства по дренированию гнойников, разрешению острых заболеваний, остановки кровотечения и многих вещей, направленных на спасение жизни больного. Николай Врублевский, к.м.н., заведующий хирургическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

При наличии у пациента острого хирургического заболевания, КОВИД и вирусной пневмонии различной степени тяжести высок риск возникновения как бактериальных, так и тромбоэмболических осложнений после операции.

Если человек поражен, у него есть симптоматика поражения дыхательной системы и легких, естественно, это осложняет течение послеоперационного периода, и как сама операция требует дополнительного введения медикаментов, плюс послеоперационное течение будет осложняться. Николай Врублевский, к.м.н., заведующий хирургическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Плановые операции проводятся пациентам, у которых диагностированы острые заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркты миокарда, острый коронарный синдром, нестабильная стенокардия и прочее. Такие больные проходят обследование в поликлинике №68 Городской больницы №40 – у них берут мазок на КОВИД, который готов уже через 6 часов. Если результат теста на коронавирус отрицательный, пациента кладут в больницу, где оказывают помощь.

Наши пациенты, к сожалению, не могут ждать, когда все это закончится, тем более мы и сами не понимаем, когда закончится эта пандемия. Соответственно, мы продолжаем нашу деятельность, мы оперируем пациентов с ишемической болезнью сердца, с многососудистым поражением коронарного русла. Мы оперируем пациентов с поражением клапанного аппарата сердца, экстренных пациентов с расслоением аорты. По большому счету выполняем весь спектр хирургических вмешательств, которые мы выполняем в наши обычные будни. Артём Пайвин, д.м.н., заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Мы работаем, как работали, интенсивность только увеличилась, поскольку очень много медработников заразились от КОВИД-пациентов, на оставшихся нагрузка увеличилась. А так, по большому счету, все как было, так и осталось. Единственное, мы, конечно, защищаемся. Мало того, что на нас одето наше штатное обмундирование, которое весит около 10 кг, мы еще одеваемся в СИЗы, полностью защищены, все как полагается в полном объеме. Это, конечно, тяжело, потому что выходишь после операции весь мокрый, бегом в душ. И таких пациентов за день может пройти несколько человек. Сергей Власенко, к.м.н., заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Болезни при коронавирусе

Важнейшей частью повседневной медицинской практики является онкоурологическая помощь. Задержка онкоурологических операций и медикаментозного лечения может привести к смерти пациентов со злокачественными новообразованиями.

На сегодняшний день мы выполняем робот-ассистированные операции, операции по высоким технологиям в плане федеральной помощи. И мы обладаем всем необходимым расходным материалом и достаточным количеством персонала для выполнения таких операций и ведения больных после операций. Сергей Ракул, д.м.н., заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Во время пандемии коронавируса резко увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Рост числа летальных исходов провоцирует как сама инфекция, так и общий психоэмоциональный фон человека. Нередко пациенты откладывают плановый визит к врачу, опасаясь заражения КОВИД. Такое решение может стать причиной сосудистой катастрофы. Нарушая кровообращение, коронавирус приводит к патологическим изменениям важнейших органов – сердца, головного мозга, легких.

КОВИД садится на рецепторы эпителия и делает свое нехорошее дело. За счет этого у людей, у которых есть наследственность, предрасположенность к заболеванию, например, имеют ишемическую болезнь сердца, начинает развиваться каскад химических факторов, который приводит к тромбообразованию, возникновению инфарктов, инсультов. Лариса Зеленина, заведующая кардиологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Ни на один день не прекращало работу кардиохирургическое отделение больницы №40. По возможности операцию на открытом сердце пытаются отсрочить. Многие вмешательства связаны с искусственным кровообращением, искусственной вентиляцией легких, а это дополнительная нагрузка на организм и иммунную систему. Наличие КОВИД и возможное инфицирование существенно увеличивают риски летальных исходов.

Мы все-таки стараемся проводить операции, когда пациент уже излечился от коронавируса, либо у него нет заболевания. Операции во время этого заболевания сопряжены с крайне высоким риском. Бывают случаи, когда мы вынуждены неотложно выполнять экстренное вмешательство, которое не требует вообще никакого промедления, но, тем не менее, мы стараемся таких пациентов не оперировать, если есть возможность вылечить, мы сначала лечим их от КОВИДа, а затем оперируем в плановом порядке. Артём Пайвин, д.м.н., заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Число коронавирусных больных в Петербурге увеличивается с каждым днем. По последним данным, КОВИД обнаружили у 182 022 человека, умерли – 6 460, выздоровели – 102 497.

Одним из эффективных методов лечения коронавируса является переливание плазмы крови от людей, переболевших этой опасной инфекцией. В период сезонного подъема заболеваемости Городская больница №40 остро нуждается в донорской плазме. Ее невозможно синтезировать или произвести, как другие фармацевтические препараты. Если Вы переболели коронавирусом, сдайте кровь и подарите другим шанс на выздоровление.

Ранее Piter.TV публиковал подробную инструкцию, как стать донором плазмы.