Дерипаска предложил снизить число чиновников и силовиков в России в два-три раза

Бизнесмен рассказал, что государству следует дать больше свободы экономике.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил снизить количество чиновников и силовиков в стране примерно в два-три раза. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе своего выступления на пленарной сессии "НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста", проведенной на Красноярском экономическом форуме. Специалист призвал власти дать больше свободы экономической системы от государственного аппарата. Он пояснил, что пришло время для сокращения числа чиновников. Это позволит развивать конкуренцию.

Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. "Легкий стресс" всегда помогает. Возможность привлечь новые кадры. Сокращение чиновников - в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов - в пару раз. ОЛег Дерипаска, бизнесмен

Предприниматель добавил, что нынешнее количество чиновников является "серьезной обузой для экономики", особенно это касается именно России, так как сейчас на стране и так в качестве "гири висят" западные санкции и остальные проблемы.

Дерипаска призвал финансово поддержать простых россиян.

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ 2023