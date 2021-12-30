Дерипаска призвал финансово поддержать простых россиян

Бизнесмен напомнил, что РФ будет тесно связана с азиатским рынком.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска призвал финансово поддержать население и простых россиян. Соответствующее обращение основатель компании "Русал" сделал во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в 2022 году.

Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, население ни в чем не виновато. И наоборот — нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию. Олег Дерипаска, предприниматель РФ

По словам бизнесмена, выход из сложившегося кризиса будет найден государством с учетом накопленного опыта. В первую очередь Дерипаска рассчитывает на то, что первым шагом должно быть достижение мира. Спикер призвал чиновников развивать финансовые институты на территории Сибири, так как будущее России будет тесно связано с азиатским рынком.

Дерипаска: Россию ждет "жесточайший" трехлетний кризис.

Фото и видео: КЭФ 2022