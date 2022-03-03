Дерипаска: Россию ждет "жесточайший" трехлетний кризис

Умножайте кризис 1998 года минимум на три, подчеркнул Дерипаска. Он уверен, что руководству страны придется заново открывать этот занавес. Как отметил предприниматель, сначала все должны начать жить в мире.

Российский миллиардер Олег Дерипаска уверен, что в ближайшие три года Россию ждет "жесточайший кризис". Об этом он сказал, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Умножайте кризис 1998 года минимум на три, подчеркнул Дерипаска. Он уверен, что руководству страны придется заново открывать этот занавес. Как отметил предприниматель, сначала все должны начать жить в мире. Вторым шагом станет обсуждение, где живем, как живем, на каких условиях. Также стоит оценить риски и поднять население. Дерипаска напомнил, что он выступает против "жесточайшего финансового прессинга". По его мнению, "население ни в чем не виновато".

По прогнозу миллиардера, банкам потребуется около трех недель, чтобы оценить влияние санкций на экономику страны. Также Дерипаска упомянул, что крайне важно развивать льготную ипотеку в Сибири. По его оценке, это позволит сохранить сферу строительства этим летом.

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Фото и видео: КЭФ 2022