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Дерипаска не приедет на экономический форум в Петербурге
Сегодня, 22:37
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Дерипаска не приедет на экономический форум в Петербурге

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Дерипаска намерен собирать урожай.

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что не будет принимать участие в ПМЭФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. 

Как рассказал Дерипаска, петербургский форум "пройдет без меня, придется убирать урожай". Форум состоится 15-18 июня.

Пакет участника ПМЭФ в этом году стоит 960 тыс. руб. К 1 июня участие подтвердили 115 стран и территорий, 2,7 тыс. представителей бизнеса, более 1 тыс. из которых — главы компаний.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ Петербург планирует подписать более 40 соглашений. Почти половина соглашений – инвестиционные.

Фото: pexels
 

Теги: дерипаска, пмэф, урожай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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