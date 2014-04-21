На ПМЭФ Петербург планирует подписать более 40 соглашений

Почти половина соглашений – инвестиционные.

С 15 по 18 июня состоится ПМЭФ, в рамках которого Петербург планирует подписать более 40 соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Почти половина соглашений – инвестиционные. Их подпишут с российскими корпорациями, петербургскими компаниями, финансовыми институтами.

Деловая программа ПМЭФ включает в себя 13 дискуссионных сессий. В них примут участие ведущие российские и международные эксперты.

Ранее на Piter.tv: Концерт группы "Би-2" в ресторане на ПМЭФ отменили.

Фото: Piter.tv