На ПМЭФ Петербург планирует подписать более 40 соглашений

С 15 по 18 июня состоится ПМЭФ, в рамках которого Петербург планирует подписать более 40 соглашений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Почти половина соглашений – инвестиционные. Их подпишут с российскими корпорациями, петербургскими компаниями, финансовыми институтами.
Деловая программа ПМЭФ включает в себя 13 дискуссионных сессий. В них примут участие ведущие российские и международные эксперты.
Ранее на Piter.tv: Концерт группы "Би-2" в ресторане на ПМЭФ отменили.
Фото: Piter.tv
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