Трогательная постановка в театре "Балтийский дом".

В среду, 21 августа, в петербургском театре "Балтийский дом" покажут спектакль "Деревья умирают стоя". Главную роль исполнит народная артистка Росси Татьяна Пилецкая.

По сюжету много лет назад сеньор Бальбоа выгнал из дома своего внука и единственного наследника, не выдержав его ужасного поведения и эгоизма. Это стало большим ударом для его жены, бесконечно страдавшей от одиночества. И тогда сеньор Бальбоа стал писать ей письма от имени внука. Письма рассказывали про удачно сложившуюся жизнь, убеждали в изменении характера бывшего воришки и грубияна. Но через двадцать лет внук решил вернуться.

Когда: 21 августа в 19:30

Место: Балтийский дом (Александровский парк, 4)

Продолжительность: 2 часа 30 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: в кассах театра

Фото: "Балтийский дом"