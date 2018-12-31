В среду, 21 августа, в петербургском театре "Балтийский дом" покажут спектакль "Деревья умирают стоя". Главную роль исполнит народная артистка Росси Татьяна Пилецкая.
По сюжету много лет назад сеньор Бальбоа выгнал из дома своего внука и единственного наследника, не выдержав его ужасного поведения и эгоизма. Это стало большим ударом для его жены, бесконечно страдавшей от одиночества. И тогда сеньор Бальбоа стал писать ей письма от имени внука. Письма рассказывали про удачно сложившуюся жизнь, убеждали в изменении характера бывшего воришки и грубияна. Но через двадцать лет внук решил вернуться.
Когда: 21 августа в 19:30
Место: Балтийский дом (Александровский парк, 4)
Продолжительность: 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение: 12+
Билеты: в кассах театра
Фото: "Балтийский дом"
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