Дерево взяло в заложники рабочих, которые хотели его подпилить

Днем 6 марта у станции метро "Кировский завод" началась пилка деревьев. Рабочие поднялись к обрабатываемой кроне на подъемнике, но уже не смогли спуститься обратно.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, мужчины застряли между ветвей, когда забарахлила рабочая машина и подъемник застыл в одном положении. В комментариях петербуржцы пошутили, что дерево отомстило рабочим.
Не руби сук, на котором сидишь
– отметили пользователи.
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Фото: Карина Ангеловская, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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