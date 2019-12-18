Дерево взяло в заложники рабочих, которые хотели его подпилить

Инцидент случился у метро "Кировский завод".

Днем 6 марта у станции метро "Кировский завод" началась пилка деревьев. Рабочие поднялись к обрабатываемой кроне на подъемнике, но уже не смогли спуститься обратно.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, мужчины застряли между ветвей, когда забарахлила рабочая машина и подъемник застыл в одном положении. В комментариях петербуржцы пошутили, что дерево отомстило рабочим.

Не руби сук, на котором сидишь – отметили пользователи.

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Фото: Карина Ангеловская, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"