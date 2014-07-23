Депутату "Единой России" отказал в регистрации петербургский избирком

Андрей Васильев в выборах в Законодательное собрание в Кировском районе в 16-м округе участвует как самовыдвиженец потому, что праймериз "Единой России" по этому округу он проиграл.

В воскресенье, 8 августа, избирком Кировского района Петербурга отказал в регистрации кандидатом Андрею Васильеву, депутату петербургского парламента от "Единой России". Об этом сообщает "Фонтанка".

Как рассказал депутат, уже готовится жалоба в избирательную комиссию. Более того, он считает, что она ангажирована, "в почерковедческой экспертизе много того, что не соответствует действительности".

Отметим, что Васильев в выборах в Законодательное собрание в Кировском районе в 16-м округе участвует как самовыдвиженец потому, что праймериз "Единой России" по этому округу он проиграл.

Напомним, Андрей Васильев требовал уволить Сергея Иванова, главу Кировского района. Также часто высказывался по поводу действий чиновников во время заседаний Законодательного собрания. Помимо этого, в эфире телеканала в 2017 он пожаловался на низкую зарплату около 120 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что депутату Борису Вишневскому отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга