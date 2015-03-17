Депутату ЗакСа Анастасии Мельниковой стало плохо во время во время обсуждения бюджета Петербурга

Медицинские работники померяли артериальное давление депутата, после чего ее забрала скорая помощь.

Российская актриса и депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова почувствовала себя плохо прямо во время заседания. Об этом сообщил 78.ru.

Медицинские работники померяли артериальное давление депутата, после чего ее забрала скорая помощь. Заседание продолжилось в обычном режиме.

Анастасия Мельникова уже несколько лет ведет борьбу с серьезным заболеванием. Конкретный диагноз не раскрывается общественности. Известно, что актриса прошла через 4 хирургические операции, после которых ей понадобился дополнительный восстановительный процесс. Также Мельникова вынуждена проходить гормональную терапию.

Широкая аудитория узнала и полюбила Анастасию Мельникову благодаря главной роли Анастасии Абдуловой в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Опера. Хроники убойного отдела". Она была избрана депутатом Законодательного собрания Петербурга в 2011 году, переизбирлась в 2016 и 2021 годах от партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга